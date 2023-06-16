Нападающие «Коламбуса» и защитник «Лос-Анджелеса» проводят межсезонье в России

Сразу несколько хоккеистов Национальной хоккейной лиги проводят своё межсезонье в России.
Так, российские нападающие «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов и Кирилл Марченко посетили Санкт-Петербург, сообщается в социальных сетях первого. Хоккеисты встретились там с российским защитником «Лос-Анджелес Кингз» Владиславом Гавриковым. Кроме того, с ними проводил время голкипер системы «Авангарда» Алексей Мельничук.
Фото: Социальные сети Егора Чинахова
Напомним, в начале июня российский защитник Владислав Гавриков подписал новый двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». Среднегодовая зарплата 27-летнего защитника составит $ 5,875 млн. Гавриков в ходе сезона перешёл из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В 72 матчах он набрал 19 (6+13) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника шесть встреч и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».
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