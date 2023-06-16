The Hockey News: в напряжённой геополитической обстановке неясно, попадёт ли Федотов в НХЛ
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The Hockey News прокомментировал информацию, согласно которой контракт новичка российского голкипера Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в сезоне-2021/2022, автоматически продлён на чемпионат-2022/2023.
«Ожидалось, что Федотов после успешного сезона-2021/2022 в российской Континентальной хоккейной лиге пересечёт океан и поборется за место в составе «Флайерз» прошлым летом. Однако вскоре после подписания однолетнего контракта новичка с «Флайерз» он был задержан за уклонение от военной службы.
Учитывая напряжённую геополитическую обстановку в России, неясно, когда Федотов наконец отправится в Северную Америку, чтобы сыграть в НХЛ, и сделает ли это вообще когда-нибудь», — говорится в сообщении.
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