The Hockey News: в напряжённой геополитической обстановке неясно, попадёт ли Федотов в НХЛ

The Hockey News прокомментировал информацию, согласно которой контракт новичка российского голкипера Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в сезоне-2021/2022, автоматически продлён на чемпионат-2022/2023.

«Ожидалось, что Федотов после успешного сезона-2021/2022 в российской Континентальной хоккейной лиге пересечёт океан и поборется за место в составе «Флайерз» прошлым летом. Однако вскоре после подписания однолетнего контракта новичка с «Флайерз» он был задержан за уклонение от военной службы.

Учитывая напряжённую геополитическую обстановку в России, неясно, когда Федотов наконец отправится в Северную Америку, чтобы сыграть в НХЛ, и сделает ли это вообще когда-нибудь», — говорится в сообщении.