Губерниев: наши эксперты могут говорить что угодно. Но другие играют на ЧМ, а мы — нет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение сборной России по хоккею от международных соревнований. Журналист считает, что это идёт во вред отечественному спорту.
«Пора уже перестать оглядываться на Международную федерацию и заняться своим чемпионатом? Это не мы ушли, а нас выгнали. Но надо пытаться делать всё, чтобы вернуться. Шансов мало, но тем не менее. Печаль заключается в том, что прошёл второй чемпионат мира, и про нас никто не вспоминает. Хотя это не биатлон, где наша роль скромна. В хоккее мы одни из самых сильных в мире, но про нас никто не вспоминает. И нам с этим жить.
Почему не вспоминают? Видимо, потому что и им и без нас хорошо. Поговорите об этом с латышами, которые стали бронзовыми призёрами чемпионата мира.
Как прокомментирую заявления наших ветеранов и экспертов, что это чемпионат мира дворового уровня? Наши эксперты могут говорить что угодно. Но другие играют на чемпионатах мира, а мы — нет», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».
Напомним, в феврале 2022 года национальные команды России по хоккею отстранили от выступления на международных турнирах, предполагаемая дата снятия бана пока что неизвестна. Сборная пропустила чемпионаты мира 2022 и 2023 года, а также МЧМ. Кроме того, Россия была лишена права проведения МЧМ в Омске и Новосибирске.
- 16 июня 2023
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