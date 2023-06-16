СКА объявил план предсезонной подготовки на чемпионат-2023/2024

ХК СКА в официальном телеграм-канале объявил план предсезонной подготовки.

С 5 по 16 июля состоится лагерь СКА. С 18 по 20 июля хоккеисты санкт-петербургской команды пройдут медосмотр. С 21 по 30 июля состоится сбор в Новогорске.

С 3 по 8 августа СКА примет участие в предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open». 3 августа санкт-петербургский клуб сыграет с «Адмиралом», 5 августа встретится с «Авангардом». На следующий день, 6 августа, СКА сыграет с хозяевами турнира — «Сочи». В заключительный день, 8 августа, подопечные Романа Ротенберга встретятся со сборной России.

С 9 по 19 августа пройдёт сбор в ГТЦ «Газпром» (Сочи). С 21 по 26 августа СКА примет участие в турнире имени Н.Г. Пучкова. 27 августа состоится презентация команды.