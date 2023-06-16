Агент Барбашёва прокомментировал возможное подписание Иваном нового контракта с «Вегасом»
Поделиться
Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва, прокомментировал ситуацию с контрактом форварда. У хоккеиста подходит к концу соглашение, подписанное ещё в «Сент-Луис Блюз», он станет неограниченно свободным агентом.
«Послушайте, ему очень понравилось время, проведённое в Вегасе. Я уверен, что в какой-то момент мы поговорим с ними [с «рыцарями»]. Он хотел бы остаться, но я не знаю, могут ли они позволить себе рыночные условия», — приводит слова Мильштейна The Athletic.
Напомним, Барбашёв попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий в 22 встречах набрал 18 (7+11) очков.
Комментарии
- 16 июня 2023
-
22:19
-
21:59
-
21:37
-
21:24
-
21:10
-
20:58
-
20:35
-
19:57
-
19:28
-
19:14
-
19:06
-
18:53
-
18:34
-
17:59
-
17:47
-
17:16
-
16:58
-
16:27
-
15:50
-
15:40
-
15:12
-
14:40
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
12:50
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
Партнерский контент