Агент Барбашёва прокомментировал возможное подписание Иваном нового контракта с «Вегасом»

Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва, прокомментировал ситуацию с контрактом форварда. У хоккеиста подходит к концу соглашение, подписанное ещё в «Сент-Луис Блюз», он станет неограниченно свободным агентом.

«Послушайте, ему очень понравилось время, проведённое в Вегасе. Я уверен, что в какой-то момент мы поговорим с ними [с «рыцарями»]. Он хотел бы остаться, но я не знаю, могут ли они позволить себе рыночные условия», — приводит слова Мильштейна The Athletic.

Напомним, Барбашёв попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий в 22 встречах набрал 18 (7+11) очков.