Меньше 10% читателей The Athletic считают, что «Даллас» не должен продлевать Дадонова

The Athletic провёл опрос среди читателей и предложил ответить на вопрос: «Что бы вы хотели сделать в ситуации с Евгением Дадоновым?» У нападающего подходит к концу контракт.

78,4% проголосовали за вариант, согласно которому «Даллас Старз» должен переподписать хоккеиста по правильной цене. 11,7% считают, что Дадонова надо сохранить любой ценой. Лишь 9,9% не заинтересованы в том, чтобы «Даллас» пролонгировал соглашение с россиянином.

«Давайте поговорим о Максе Доми и Евгении Дадонове вместе. Популярный выбор для них обоих среди голосовавших — это в основном одобрение сделки с ними. Оба игрока продемонстрировали хорошие результаты на больших отрезках плей-офф. Дадонов покорил поклонников своим мотором и безупречной «химией» с Уайаттом Джонстоном и Джейми Бенном. Доми показал себя отличным атакующим плеймейкером и покорил болельщиков своим мастерством и упорством. Поклонники хотели бы вернуть их обоих… если потолок зарплат позволит.

В ближайшее время мы разберём ситуацию с потолком «Старз», но общий вывод не изменится: у «Далласа» не так много места для сделок этим летом. Это то, что подводит нас к двум другим категориям для каждого игрока. В ситуации с Доми более чем в два раза больше людей проголосовали за то, что они вообще не заинтересованы в его переподписании — в отличие от заключения нового контракта любой ценой. С Дадоновым обратная ситуация: больше людей хотели бы подписать его любой ценой, чем вообще не были заинтересованы в повторном подписании.

Это не обязательно означает, что всем голосовавшим больше нравился один игрок, нежели другой, хотя, учитывая соответствие состава и навыки, это может быть верно и для значительной части читателей. Но, более того, пункт «во что бы то ни стало» для 34-летнего Дадонова, естественно, будет менее реальным, чем он же для 28-летнего Доми на скудном рынке свободных агентов», — говорится в сообщении.

В опросе приняли участие 1500 человек.