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Скаут НХЛ — о Мичкове: когда в последний раз в НХЛ не приезжал хороший русский игрок?

Скаут НХЛ — о Мичкове: когда в последний раз в НХЛ не приезжал хороший русский игрок?
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Скаут одной из команд Национальной хоккейной лиги поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове на драфте-2023.

«Я просто скажу: поставьте его на место, которого заслуживает его талант, и если он лучший игрок, то я возьму его. Может быть, если он будет близок к кому-то другому, вы выберете другого вместо Мичкова. Когда в последний раз в НХЛ не приезжал хороший русский игрок? Я знаю, что обстоятельства из-за спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) изменились по сравнению с прошлыми годами, но мне трудно представить, что он не приедет. Это может занять больше времени, чем хотелось бы, но похоже, что у него есть шанс стать звездой. Вы выигрываете со звёздами, и если он будет настолько хорош, когда прибудет в НХЛ, то мгновенно изменит вашу команду. Если он не подпишет с вами контракт, то у вас будет крупный актив для сделок», — приводит слова руководителя The Athletic.

Отметим, что издание опросило порядка 10 руководителей команд Национальной хоккейной лиги и пять скаутов НХЛ. Каждый оставил свою личность анонимной.

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