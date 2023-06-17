«Торонто» и главный тренер Киф обсудят подписание нового контракта
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф может продолжить работу на своём посту, сообщает TSN.
Сообщается, что новый генеральный менеджер команды Брэд Треливинг и тренер в ближайшее время обсудят подписание нового контракта. На данный момент у главного тренера нет контракта на следующий сезон.
42-летний специалист тренирует «Торонто» с ноября 2019 года. Напомним, в этом году «Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Тампа-Бэй» в шести матчах. Во втором раунде канадский клуб в пяти матчах уступил будущему финалисту Кубка Стэнли «Флориде».
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