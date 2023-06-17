Братт — о контракте с «Нью-Джерси» на $ 63 млн: именно такое соглашение я и хотел

Нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт поделился эмоциями от подписания с клубом нового восьмилетнего контракта на $ 63 млн.

«Я получил такой контракт, какой хотел. Я очень рад, что нам удалось договориться. Моим приоритетом было остаться здесь на долгое время и двигаться вперёд вместе с командой. В прошлом сезоне у нас было много позитивного, и, учитывая, что у нас есть игроки с долгосрочными контрактами, можно сказать, что это отличный фундамент на многие годы.

Я хотел остаться здесь надолго, чтобы расти вместе с командой и сделать всё, чтобы выиграть Кубок Стэнли», – цитирует Братта пресс-служба лиги.

В НХЛ шведский нападающий выступает с 2017 года, проведя в лиге 307 матчей и набрав 203 (70+133) очка при показателе полезности «-26».