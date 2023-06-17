«Амур» вывел из обращения номер умершего Дмитрия Тарасова

«Амур» вывел из обращения номер умершего экс-форварда команды Дмитрия Тарасова, сообщает пресс-служба клуба.
«В знак уважения к заслугам хабаровского воспитанника, чемпиона России и лидера «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей Дмитрия Тарасова с сегодняшнего дня номер 14 выведен из обращения. С этого сезона 14 запрещено использовать игрокам команды для выступления в чемпионате КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, 14 июня стало известно об уходе из жизни Тарасова. Дмитрию было 44 года. Хоккеист — уроженец Хабаровска, он играл за «Амур» с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год. В хабаровском клубе нападающий и завершил профессиональную карьеру. Тарасов — лидер «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева».
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