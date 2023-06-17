Клубы НХЛ ведут переговоры с «Нью-Джерси» по поводу обмена нападающего Шаранговича
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Клубы НХЛ ведут переговоры с «Нью-Джерси» по поводу обмена нападающего Егора Шаранговича, сообщает The Athletic. Шарангович находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения договора с зарплатой $ 2 млн в год.
25-летний белорусский форвард набрал 30 (13+17) очков при полезности «-3» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист провел три матча и не отметился результативными действиями.
Нападающий в общей сложности сыграл 205 матчей в НХЛ и записал на свой счёт 106 (53+53) баллов за результативность.
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