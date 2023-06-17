Строители и сотрудники впервые опробовали лёд «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге

Строители и сотрудники впервые опробовали лёд «СКА-Арены» в Петербурге. Сооружение планируется открыть в третьем квартале этого года. Арена начала строиться в 2020 году и должна была принять ЧМ по хоккею в 2023 году.
«Матча сегодня не было, просто было тестовое опробование льда. Мы залили первый лёд, посмотрели все спортивные технологии, разметку, соответствия, технологическое состояние инфраструктуры и остались довольны.
Мы идём к тому, чтобы в третьем квартале этого года открыть арену, и это зависит от многих обстоятельств, в том числе и от календаря. Люди работают, два года строим объект.
Готовим спортивные технологии, планируем подводить все системы в соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги, будет пусконаладка, настройка всех инженерных систем к управлению ареной. Такие задачи стоят перед нами на ближайшие полтора-два месяца», – цитирует генерального директора арены Дмитрия Сватковского ТАСС.
Напомним, вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах составит 21,5 тысячи человек, а на концертах — до 23 тысяч.
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