Быков рассказал, разделял ли он игроков сборной России на кахаэловцев и энхаэловцев

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, разделял ли он хоккеистов сборных, приехавших из НХЛ и КХЛ.
«Нет, никогда. Более того, старались, чтобы и в общении не существовало каких-то разграничений. Потому что, допустим, есть студент первого курса и студент пятого курса. Или аспирант. Один на другого может несколько свысока смотреть, и это не пойдёт на пользу командной атмосфере. Например, когда встанет вопрос, кто должен ложиться под шайбу после броска соперника — первокурсник или академик. Задача нашего тренерского штаба как раз и состояла в том, чтобы команда чувствовала себя одним целым и игроки уважали друг друга.
В первую очередь мы пытались привнести в команду общечеловеческие правила, а потом они переходили в спортивные. Старались с игроками находиться на одной волне по интонации. Всегда чувствовал, когда стоит добавить тональность, когда — уменьшать. То есть внутри меня находился своеобразный камертон, чтобы инструменты звучали в унисон. Ну и ещё у нас были отношения как в семье, где отец всегда очень любит детей, пусть они все разные и с непохожими характерами», – цитирует Быкова «Спорт уик-энд».
Под руководством Быкова сборная России дважды становилась чемпионом мира и по разу добивалась серебряных и бронзовых наград. На Олимпийских играх 2010 года российская сборная уступила Канаде в четвертьфинале.
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