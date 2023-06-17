Журналист The Athletic рассказал забавную историю о скромности Ивана Барбашёва

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер рассказал забавную историю о скромности российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва.

«14 мая Иван стоял перед своим местом в переполненной гостевой раздевалке на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Он делал первые передачи, которые помогали «золотым рыцарям» сравнять счёт, забить победный гол и выйти в финал конференции, но не хотел приписывать себе заслуги. Журналисты столпились вокруг него, и как только начались вопросы, в раздевалку вошёл [Джек] Айкел. Многие представители СМИ повернули к нему головы, раздумывая, не перебраться ли им к Айкелу, но не хотели невежливо поступать с Барбашёвым.

Он отмахнулся от них, показав в сторону Айкела, смеясь и говоря: «Потрясающе! Ребята, продолжайте свою работу. Это ощущается правда потрясающе. Спасибо!»

Это Барбашёв. Он появляется в важные моменты, но не ищет за это похвалы. И это одна из причин того, что он идеально вписался в состав и сделал «Голден Найтс» лучше с момента своего прихода в команду», — говорится в сообщении.