В «Эдмонтоне» поделились планами о Климе Костине, у которого заканчивается контракт

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился планами о российском нападающем Климе Костине, чей контракт подходит к концу.

«Что касается Костина, есть ли какие-то опасения, что он пойдёт в арбитраж и как это может отразиться на нашем потолке зарплат? Я бы хотел переподписать Костина. У меня было несколько контактов на этот счёт. Посмотрим, куда мы придём.

Конечно, важно иметь нижнюю топ-6, как мы увидели в прошлом году. Мы подписали контракт с Дереком Райаном. Я провожу переговоры с Янмарком. Я общался о Климе Костине. У нас есть Дилан Холлоуэй. Я должен отправиться в [тренировочный] лагерь и узнать о Рафаэле Лавуа. Но важно собрать нижнюю топ-6, которая может проводить силовые приёмы, убить меньшинство и, возможно, внести свой вклад в нападении.

Что касается свободных агентов [для нижней топ-6], то у нас нет игроков с $ 4 млн, $ 5 млн или $ 6 млн. Я даже не уверен, что у нас есть игроки на $ 2,5 млн или $ 3 млн. Возможно, это будет шестой или седьмой защитник. Очевидно, у нас есть Броберг и Деарне. Я должен выяснить, что именно сделаю с этими двумя парнями. Мне нужно разобраться с нижней частью списка форвардов", — приводит слова Холланда The Athletic.