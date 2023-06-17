Руководитель клуба НХЛ — о Мичкове: шум о «лучшем русском после Овечкина» слишком высок

Руководитель одной из команд Национальной хоккейной лиги поделился мыслями о шумихе вокруг российского нападающего Матвея Мичкова в преддверии драфта-2023.

«Он очень хорош, но шумиха вокруг «лучшего российского проспекта со времён Овечкина» слишком высока. Как проспект он намного ближе к Тарасенко, чем к Ови», — приводит слова руководителя The Athletic.

Отметим, что издание опросило порядка 10 руководителей команд Национальной хоккейной лиги и пять скаутов НХЛ. Каждый из них отвечал на вопросы на условиях анонимности.

Напомним, драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.