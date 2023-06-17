Фазель высказался о «деле Радулова», когда тот уехал в Россию при контракте с «Нэшвиллом»

Бывший глава Международной Федерации хоккея Рене Фазель поделился мыслями о деле Александра Радулова. В 2008 году нападающий, у которого был действующий контракт с «Нэшвилл Предаторз», уехал в Россию и заключил соглашение с «Салаватом Юлаевым».

«Американский профессиональный спорт очень уважает контракты. Когда Радулов уехал без полного выполнения обязанностей по контракту, это, конечно, было непростой ситуацией. Но в конце концов мы пришли к финальному решению, лиги стали уважать контракты друг друга.

В России был и другой подобный случай — с Яшиным, ещё до КХЛ. Я рад, что сейчас все понимают, что надо уважать контракты. С тех пор у нас никогда не было проблем между КХЛ и НХЛ. Они уважают контракты друг друга, и это хорошо», — сказал Фазель в эфире официального YouTube-канала КХЛ.