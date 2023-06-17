Фазель высказался о «деле Радулова», когда тот уехал в Россию при контракте с «Нэшвиллом»

Бывший глава Международной Федерации хоккея Рене Фазель поделился мыслями о деле Александра Радулова. В 2008 году нападающий, у которого был действующий контракт с «Нэшвилл Предаторз», уехал в Россию и заключил соглашение с «Салаватом Юлаевым».
«Американский профессиональный спорт очень уважает контракты. Когда Радулов уехал без полного выполнения обязанностей по контракту, это, конечно, было непростой ситуацией. Но в конце концов мы пришли к финальному решению, лиги стали уважать контракты друг друга.
В России был и другой подобный случай — с Яшиным, ещё до КХЛ. Я рад, что сейчас все понимают, что надо уважать контракты. С тех пор у нас никогда не было проблем между КХЛ и НХЛ. Они уважают контракты друг друга, и это хорошо», — сказал Фазель в эфире официального YouTube-канала КХЛ.
- 17 июня 2023
-
18:36
-
18:17
-
17:56
-
17:46
-
17:27
-
16:58
-
16:43
-
15:50
-
15:20
-
14:55
-
14:24
-
14:20
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
08:25
- 16 июня 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:53
-
22:19
-
21:59