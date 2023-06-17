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Матвей Мичков отказался от общения с рядом команд перед драфтом НХЛ — Фридман

Матвей Мичков отказался от общения с рядом команд перед драфтом НХЛ — Фридман
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Североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts рассказал о сложностях в общении с российским нападающим Матвеем Мичковым в преддверии драфта НХЛ-2023.

Обозреватель сообщил, что ряд команд не смогли получить гарантии того, что форвард пообщается с ними перед драфтом. Скауты, которых отправили в Россию специально для того, чтобы провести преддрафтовое интервью, не смогли договориться об этом с Мичковым. Им пришлось ловить хоккеиста после матчей, чтобы просто поговорить пару минут. Кроме того, они отметили, что сами разговоры с Матвеем проходили достаточно трудно.

Фридман отметил, что Мичков не был заинтересован в общении с некоторым командами, которые хотели провести интервью. Как отметил журналист, клубы НХЛ задаются вопросом: может ли это быть связано с тем, что у россиянина есть на примете команды, в которые он хотел бы попасть?

Фридман также добавил, что Мичков — «талантливый парень, вокруг которого много мистики».

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