Матвей Мичков отказался от общения с рядом команд перед драфтом НХЛ — Фридман

Североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts рассказал о сложностях в общении с российским нападающим Матвеем Мичковым в преддверии драфта НХЛ-2023.

Обозреватель сообщил, что ряд команд не смогли получить гарантии того, что форвард пообщается с ними перед драфтом. Скауты, которых отправили в Россию специально для того, чтобы провести преддрафтовое интервью, не смогли договориться об этом с Мичковым. Им пришлось ловить хоккеиста после матчей, чтобы просто поговорить пару минут. Кроме того, они отметили, что сами разговоры с Матвеем проходили достаточно трудно.

Фридман отметил, что Мичков не был заинтересован в общении с некоторым командами, которые хотели провести интервью. Как отметил журналист, клубы НХЛ задаются вопросом: может ли это быть связано с тем, что у россиянина есть на примете команды, в которые он хотел бы попасть?

Фридман также добавил, что Мичков — «талантливый парень, вокруг которого много мистики».