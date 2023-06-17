Пресс-служба «Кэпиталз»: не можем дождаться, когда Овечкин снова будет унижать соперников

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» сообщила, что ждёт момента, когда российский нападающий команды Александр Овечкин вновь выйдет на лёд.

«Не можем дождаться, когда Великая Восьмёрка снова будет унижать соперников голами», — говорится в сообщении.

Отметим, что после завершения сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин вернулся в Россию. Кроме того, нападающий «Вашингтона» посетил финал футбольной Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» (1:0). Встреча прошла в Стамбуле (Турция).

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.