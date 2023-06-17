Бывший глава ИИХФ назвал главные достижения КХЛ за 15 лет существования

Бывший глава Международной Федерации хоккея Рене Фазель назвал главные достижения КХЛ за 15 лет существования.

«Топовые лиги, национальные федерации, национальные сборные — все они должны быть примером для молодых игроков. Мы все вместе работаем над этим. Клубы КХЛ очень важны, но для меня самое главное — молодёжь. Это будущее. Мы должны дать им больше арен, мы должны дать им лучшее. Я знаю, что появилось много академий у клубов МХЛ и КХЛ, это здорово, но мы должны ещё больше работать с молодёжью. Это так важно! Как бы так сказать… У нас есть клуб КХЛ на вершине, но под ней — мальчишки и девчонки, которые хотят играть в хоккей. Поэтому нам нужна хорошая экипировка, нужны клюшки, хорошие тренеры и катки. Нужна большая и сильная база для того, чтобы хоккей уровня тоже был конкурентоспособным.

То есть КХЛ развивает детско-юношеский хоккей, женский и даже любительский? Да, Это как большая пирамида. КХЛ на вершине, но под ней есть другие уровни. И чем больше база у этой пирамиды, тем выше ты можешь забраться. Поэтому нужно работать вместе, создавать стратегию на будущее — особенно в плане молодёжи. Это самое важное сегодня для завтрашнего дня», — сказал Фазель в эфире официального YouTube-канала КХЛ.