The Athletic: к Климу Костину может быть интерес со стороны команд КХЛ

Журналист The Athletic Даниэль Ньюджент-Боуман поделился мыслями мнением о ситуации с контрактом российского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Клима Костина.
«Нефтяники» хотят сохранить нападающего Клима Костина, который станет ограниченно свободным агентом с правом арбитража.
Холланд (генменеджер «Эдмонтона». — Прим. «Чемпионата») сказал, что сделает квалификационное предложение Костину, хотя это может быть рискованно с точки зрения перспектив потолка зарплат, если дело в какой-либо момент дойдёт до арбитра. Кэпхит Костина мог бы увеличиться более чем в два раза по сравнению с минимальной зарплатой в НХЛ в прошлом сезоне в размере $ 750 тыс., а возможно, даже достиг бы $ 2 млн. Это было бы проблематично для «Ойлерз», у которых небольшое финансовое пространство для манёвра.
Конечно, есть несколько недель до решающей отметки. Идеальным компромиссом является двухлетнее соглашение с предельным кэпхитом не более $ 1,5 млн.
Этого достаточно, чтобы удержать Костина? К 24-летнему вингеру может быть интерес со стороны команд КХЛ.
До этого момента Костин показывал только любовь к жизни в Эдмонтоне и к тому, что он игрок «нефтяников». Но может ли более крупное предложение — если оно попадётся ему на пути — склонить его к переходу в другую команду?" — приводит слова Ньюджент-Боумана The Athletic.
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