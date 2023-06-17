«Тампа» поздравила Никиту Кучерова с 30-летием

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Твиттере» поздравила российского нападающего команды Никиту Кучерова с днём рождения. Сегодня, 17 июня, форварду исполнилось 30 лет.

«С днём рождения, Кууууууч!» — говорится в сообщении.

К посту прикреплена фотография, на которой написано: «Это десятый день рождения Никиты Кучерова за время пребывания в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он сыграл свой первый матч 25 ноября 2013 года после вызова из „Сиркаьюз Кранч» в ходе сезона-2013/2014».

Фото: «Твиттер» «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Напомним, Кучеров был задрафтован «Тампой» в 2011 году во втором раунде под общим 58-м номером. За время в «Лайтнинг» россиянин суммарно провёл 644 матчей в НХЛ, забил 276 голов, отдал 453 результативные передачи и набрал 729 очков при показателе полезности «+127».