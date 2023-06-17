Экс-глава ИИХФ оценил работу Ларионова в «Торпедо» и Фёдорова в ЦСКА

Бывший глава Международной Федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о работе российских тренеров Игоря Ларионова из «Торпедо» и Сергея Фёдорова из ЦСКА. Под руководством наставника армейцы выиграли два Кубка Гагарина подряд. В нынешнем сезоне московская команда обыграла в финале «Ак Барс».

В свою очередь, «Торпедо» под руководством Ларионова дошло до второго раунда плей-офф, где в четырёх матчах проиграло серию московскому «Динамо» — 0-4.

«Они оба очень опытные. И Игорь, и Сергей играли в НХЛ, работали с отличными тренерами и многому научились у них. Я уважаю их обоих, ведь это непросто. Слава Быков не играл в НХЛ, но, будучи тренером, выиграл два Кубка Гагарина, приводил сборную России к мировому чемпионству. Это такой тип людей, которые однажды принимают вызов и решают стать тренерами, использовать свой опыт. Мне это очень нравится, они здорово справляются. Сергей снова сыграл в финале. Я большой его фанат, он крутой! У него очень хорошая команда», — сказал Фазель в эфире официального YouTube-канала КХЛ.