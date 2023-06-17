Скаут НХЛ: я видел Тарасенко в том же возрасте — Мичков лучше

Скаут одной из команд Национальной хоккейной лиги поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове на драфте-2023.
«Я видел Тарасенко в том же возрасте. Мичков лучше», — приводит слова скаута The Athletic.
Другой скаут НХЛ высказался более скептически насчёт россиянина.
«Сообщается, что его рост 5 футов 10 дюймов (примерно 177-178 см. — Прим. «Чемпионата»), но это неофициальные данные. Я думаю, что он ближе к 5 футам 9 дюймам (это около 175 см. На самом деле рост Мичкова — 174 см. — Прим. «Чемпионата»). Так вот, у вас есть крайний нападающий с ростом около 175 см, со средними навыками силовой игры и с неблестящим катанием. Диапазон исходов узок. Либо он является тем, кем, как вы надеетесь, он станет, то есть законным звёздным снайпером, либо он будет ближе к очень заурядной и вполне заменяемой фигуре, если он не будет применять силовые приёмы», — сказал скаут.
Отметим, что издание опросило порядка 10 руководителей команд Национальной хоккейной лиги и пять скаутов НХЛ. Каждый оставил свою личность анонимной.
- 17 июня 2023
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