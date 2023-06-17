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The Hockey News: важна реакция «Колорадо» на ситуацию Ничушкина. Игроки не высказывались

The Hockey News: важна реакция «Колорадо» на ситуацию Ничушкина. Игроки не высказывались
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The Hockey News прокомментировало инцидент с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.

«Были и остаются предположения о будущем Валерия Ничушкина в «Колорадо Эвеланш» с тех пор, как он был вовлечён в инцидент в Сиэтле во время первого раунда плей-офф.

Что точно известно: заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что расследование инцидента проводиться не будет и что команда справилась с ним «должным образом». Но до сих пор остаётся загадкой, почему он уехал. А главное, почему он не вернулся в команду.

Каким бы ни был результат, его отсутствие стало серьёзной причиной того, что чемпионы Кубка Стэнли — 2020 не смогли пройти первый раунд в этом сезоне. В завершившемся чемпионате Ничушкин боролся с травмами, но всё же сумел набрать 47 очков в 53 сыгранных встречах. У него крупное тело, которое нужно «лавинам», и его отсутствие в четвёртом, пятом, шестом и седьмом матче было заметно по раннему вылету команды из плей-офф — особенно после того, что он сделал в плей-офф прошлого года, забив девять голов и набрав 15 очков в 20 встречах.

Хотя то, что произошло в отеле в Сиэтле, возможно, никогда не будет объяснено, это не имеет отношения к его игре. Важна реакция команды на это. Никто из игроков конкретно ситуацию не прокомментировал — только то, что его не хватало на льду.

Могла ли команда пройти «Кракен», если бы этого инцидента не произошло и Ничушкин не покинул бы команду? Никто никогда не узнает. Но профессиональные хоккеисты тоже люди. И какие бы личные причины ни уводили его от участия в соревнованиях, они должны были быть гораздо важнее игры. Такой профессиональный игрок, как Ничушкин, не покинул бы свою команду, если бы в этом не было крайней необходимости.

Для него и команды, надеемся, всё, что вывело его из плей-офф, разрешилось, и он будет готов к тренировочному лагерю в сентябре. Он был важной частью команды, выигравшей Кубок Стэнли, и является сильной фигурой, которая поможет им вернуться на ход", — говорится в сообщении.

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