Тренер вратарей «Коламбуса»: Тарасов и Мерзликин могут войти в число лучших голкиперов НХЛ

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Никлас Бэкстрём поделился мнением о тандеме голкиперов команды — Элвисе Мерзликине и Данииле Тарасове.
«Когда я вспоминаю свою карьеру (процент отражённых бросков 91,4 в 413 матчах карьеры, проведённых в старте), могу сказать, что во времена, когда я испытывал сложности, уверенность была вещью номер один. У Элвиса есть все необходимые качества, и у Даниила они есть. У них обоих есть возможность войти в число лучших вратарей лиги», — приводит слова Бэкстрёма The Athletic.
В завершившемся сезоне 24-летний Тарасов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал четыре победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,91.
Тарасов был выбран «Коламбусом» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году в третьем раунде под общим 86-м номером.
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