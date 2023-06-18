Бобровский — в топе самых разочаровавших игроков финала НХЛ по версии The Hockey Writers

The Hockey Writers составил топ игроков, сильнее остальных разочаровавших в финале Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

В список вошёл в том числе российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский. Помимо него, в топе оказались защитник «Флориды» Аарон Экблад и нападающий «Пантерз» Александр Барков.

«Сергей Бобровский превратился в тыкву, как только часы пробили полночь. Безусловно, его геркулесовы усилия, направленные на то, чтобы вытащить «пантер» в финал Кубка Стэнли, были впечатляющими, но в этом списке мы учитываем только финал. Ему удалось одержать только одну победу над «золотыми рыцарями». В той встрече он выглядел как Бобровский, который терзал «Торонто Мэйпл Лифс», расстраивал «Каролину Харрикейнз» и разбивал сердца [болельщиков] «Бостон Брюинз». В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. В пяти встречах финала он показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. Он пропустил восемь голов в пятом матче — своём худшем в серии, в самое неподходящее время.

Бобровский показывал вспышки мастерства: в одну минуту он делал невозможные сейвы после бросков нападающих «Голден Найтс», а в следующую пропускал нехарактерно лёгкие голы. За его некачественной игрой в первом матче последовало поражение во втором, и в результате он проиграл четыре из пяти встреч в своём первом финале Кубка Стэнли. Если бы болельщики Бобровского в НХЛ в ходе регулярного чемпионата привыкли к таким его выступлениям, пусть и разочаровывающим, это не стало бы таким шокирующим. У него была миссия в этом плей-офф, но он выбрал худшее время, чтобы упасть с вершины. «Пантерам» понадобилось бы чудо, чтобы победить «золотых рыцарей» — а у их чуда, Бобровского, закончилась магия незадолго до финиша», — говорится в сообщении.