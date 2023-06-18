Тимо Майер хочет подписать контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» на восемь лет

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тимо Майер хочет подписать контракт с командой на восемь лет. Об этом сообщает TSN.
Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» подаст заявление в арбитраж по поводу размера нового контракта Тимо Майера. Хоккеисту требуется квалификационное предложение в размере $ 10 млн. В арбитражном суде «Нью-Джерси» может снизить предложение на 15%. Затем появилась информация, что генеральный менеджер «Дэвилз» Том Фитцджеральд разговаривал с хоккеистом, который выразил желание остаться в «Нью-Джерси», подписав контракт на восемь лет, и он попросил агента договориться об этом.
Летом 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом. Нападающий перешёл в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». За 21 матч регулярного чемпионата в составе «дьяволов» Майер набрал 14 (9+5) очков. В плей-офф на счету форварда лишь 4 (2+2) очка в 11 матчах.
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