Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» намерена обменять Песке, если тот не продлит контракт — ЛеБрюн

«Каролина» намерена обменять Песке, если тот не продлит контракт — ЛеБрюн
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Каролины Харрикейнз» Бретт Песке может быть обменян в другую команду, если не продлит свой контракт. Об этом сообщает журналист Пьер ЛеБрюн.

«Если «Харрикейнс» добьются своего, они не обменяют Бретта Песке, а продлят его контракт. Переговоры с его представителями продолжаются. Но я думаю, что «Харрикейнс» также довольно решительно настроены на то, что, если они не смогут продлить контракт с Бреттом Песке, они обменяют его этим летом, чтобы получить максимальную выгоду от актива, у которого остался год по контракту.

Я слышал, что среди команд, которые уже обращались по поводу Пеши, есть «Баффало Сэйбрс», которые поставили перед собой задачу найти защитника для топ-4. У них есть интерес к Песке», — написал ЛеБрюн в своей колонке на TSN.

Материалы по теме
Агент Мильштейн: Пономарёв будет бороться за место в «Каролине»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023