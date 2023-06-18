«Каролина» намерена обменять Песке, если тот не продлит контракт — ЛеБрюн

Защитник «Каролины Харрикейнз» Бретт Песке может быть обменян в другую команду, если не продлит свой контракт. Об этом сообщает журналист Пьер ЛеБрюн.

«Если «Харрикейнс» добьются своего, они не обменяют Бретта Песке, а продлят его контракт. Переговоры с его представителями продолжаются. Но я думаю, что «Харрикейнс» также довольно решительно настроены на то, что, если они не смогут продлить контракт с Бреттом Песке, они обменяют его этим летом, чтобы получить максимальную выгоду от актива, у которого остался год по контракту.

Я слышал, что среди команд, которые уже обращались по поводу Пеши, есть «Баффало Сэйбрс», которые поставили перед собой задачу найти защитника для топ-4. У них есть интерес к Песке», — написал ЛеБрюн в своей колонке на TSN.