Стало известно, из-за чего сорвался обмен Сароса в «Лос-Анджелес Кингз»

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос перед дедлайном в прошедшем сезоне мог оказаться в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает Nashville Hockey Now.

По сведениям источника, за права на 28-летнего финского вратаря «Предаторз» запросили два драфт-пика в первом раунде и другие активы. На этом «Лос-Анджелес» прекратил переговоры и выменял вратаря Йоонаса Корписало из «Коламбус Блю Джекетс».

Контракт Юусе Сароса с «Нэшвиллом» с кэпхитом $ 5 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. Сарос провёл за «Предаторз» в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 64 игры, в которых одержал 33 победы с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. Он вошёл в тройку лучших вратарей лиги по версии Игоря Шестёркина.