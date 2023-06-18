Представитель КХЛ не считает нарушением конкуренции две команды в МХЛ от одного клуба

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов не считает нарушением конкуренции наличие двух команд из одной системы в Молодёжной хоккейной лиге.

«Я бы не стал так категорично говорить о нарушении конкуренции. Это клубы с традициями, которые могут позволить себе иметь по две молодёжные команды в структуре. Они изъявили такое желание, и мы пошли навстречу. Нужно понимать, что в этих клубах больше молодых игроков, чем у тех, в которых нет вертикали КХЛ.

Я бы выделил Тулу. Они нашли средства, имеют возможность и желание как можно больше молодых игроков пропускать через свою структуру. Ничего критичного в этом не вижу», — приводит слова Гуськова пресс-служба МХЛ на официальном сайте.