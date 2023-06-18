Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Представитель КХЛ не считает нарушением конкуренции две команды в МХЛ от одного клуба

Представитель КХЛ не считает нарушением конкуренции две команды в МХЛ от одного клуба
Комментарии

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов не считает нарушением конкуренции наличие двух команд из одной системы в Молодёжной хоккейной лиге.

«Я бы не стал так категорично говорить о нарушении конкуренции. Это клубы с традициями, которые могут позволить себе иметь по две молодёжные команды в структуре. Они изъявили такое желание, и мы пошли навстречу. Нужно понимать, что в этих клубах больше молодых игроков, чем у тех, в которых нет вертикали КХЛ.

Я бы выделил Тулу. Они нашли средства, имеют возможность и желание как можно больше молодых игроков пропускать через свою структуру. Ничего критичного в этом не вижу», — приводит слова Гуськова пресс-служба МХЛ на официальном сайте.

Материалы по теме
Экс-тренер «Белых Медведей»: в МХЛ Величкин давал премии 200 долларов за очко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023