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Функционер «Питтсбурга» Дубас получил докторскую степень

Функционер «Питтсбурга» Дубас получил докторскую степень
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Президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас получил докторскую степень Университета Брока.

«Поступление в Университет Брока в корне изменило всю мою карьеру, мою жизнь. Не могу подобрать другие слова для этого. Учёба в этом университете открыла мне возможности в личном и профессиональном плане. Самые невероятные, которые только были в моей жизни», — приводит слова Дубаса The Hockey News.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» в начале июня подписал контракт с 37-летним Дубасом сроком на семь лет. Специалист будет курировать все аспекты хоккейного операционного отдела, включая разработку стратегического видения и философии «Пингвинз». Дубас уже уволил директоров «Питтсбурга» по стратегии и скаутингу, нанятых предыдущим генеральным менеджером Роном Хекстоллом.

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