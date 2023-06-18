Плющев: за последние 10 лет российские сборные постоянно получали по соплям на ЧМ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что нужно извлекать пользу из отстранения российских сборных от международных соревнований, проводя некоторые реформы, которые позволили бы улучшить качество отечественного хоккея.

«Если у нашего внутреннего хоккея будет высокий уровень, то это отсутствие практики международных матчей никак не скажется на нашей молодёжи. Вспомните, ведь во времена СССР нас тоже особо никуда не приглашали, не жаловали — но к моменту Суперсерии-1972 выяснилось, что уровень нашего хоккея довольно высок и мы можем удивить мир. Поэтому всё то, что сейчас происходит, в том числе наше отстранение от международных турниров, надо использовать для того, чтобы поднять уровень нашего хоккея.

Сейчас мы вроде и пытаемся развиваться, но посмотрите на статистику последних десяти лет – сколько выиграно чемпионатов мира на взрослом, молодёжном и юниорском уровне — и всё станет ясно. И от того, что мы постоянно получали там по соплям, ничего хорошего не было. Поэтому в ту паузу, что сейчас возникла, нужно проводить реформы, которые позволили бы нашему хоккею вырасти. Какие? Повторяться не буду, потому что я десять лет об этом говорю, но никто не обращает на это внимание», — цитирует Плющева Betonmobile.ru.

В последний раз золото чемпионата мира молодёжная сборная России выигрывала в 2011 году. Взрослая российская сборная становилась чемпионом мира в 2014-м.