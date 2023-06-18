Дементьев рассказал, почему Мичкова не выберут в первой десятке драфта НХЛ — 2023

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал, почему нападающего Матвея Мичкова не выберут в первой десятке предстоящего драфта НХЛ 2023.

«Матвей Мичков – прекрасный хоккеист. Это тот человек, который может делать разницу для своей команды практически в любой игре — при том, что он ещё не полностью созрел и есть место для роста. Драфт – это такая лотерея, где очень и очень сложно назвать точный порядок расположения игроков. На выбор командой того или иного хоккеиста влияет много факторов. Я достаточно долго работал в НХЛ как европейский скаут и не думаю, что Матвей будет выбран в топ-10 драфта. Хотя шанс, конечно, есть.

А то, что говорят, что Мичков с кем-то не разговаривает, кто-то не мог ему дозвониться, кому-то что-то не нравится… Я лично общался с ним один раз, никаких нареканий у меня не было. Совершенно спокойно и адекватно вели беседу. Было много случаев, когда игроки – не только россияне и европейцы, но и североамериканцы – не общались с теми или иными командами. Очень важно создать впечатление непроблемного игрока, с которым хотят и могут общаться другие клубы. Я надеюсь, что у Матвея есть мудрые советники и агенты, которые ему об этом говорят. Общаться нужно со всеми — спокойно, правильно и уверенно. Каждый клуб должен захотеть увидеть игрока в своих рядах.

Что мешает клубам НХЛ выбрать Мичкова в топ-10, – национальность, наличие контракта в КХЛ? Каждый из этих факторов по чуть-чуть. В итоге, сложив все риски, с которыми будут сталкиваться клубы НХЛ, большинство посчитает, что они получат больше гарантий, взяв своих североамериканских игроков. К сожалению, такова философия на сегодняшний день. Надо выглядеть на три головы лучше, чтобы попасть в топ-10 драфта НХЛ», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.