Фазель: меня всегда впечатлял уровень судей в КХЛ, при этом они немного зарабатывают

Бывший глава Международной Федерации хоккея Рене Фазель положительно отозвался о работе судей в КХЛ и отметил их невысокие по сравнению с игроками заработки.
«Меня всегда впечатлял уровень судей в КХЛ. Они физически сильные, с отличным катанием. Я бы сказал, что они одни из лучших в Европе. Финны работают неплохо, швейцарцы — в топовых странах судьи работают достаточно хорошо.
Они должны быть профессионалами, особенно здесь, ведь у них 62-64 игры за сезон, может быть, даже больше, в самой большой стране. Можно только представить, каково это — прилететь во Владивосток, отработать игру и тут же полететь дальше.
Я с большим уважением отношусь к вашим судьям — и к главным, и к линейным. Они много путешествуют, не так уж много зарабатывают, по сравнению с игроками разница большая. Ваши парни делают отличную работу. Лига здорово работает над тем, чтобы судьи тренировались и развивались», — сказал Фазель в эфире официального YouTube-канала КХЛ.
Напомним, в середине мая руководство КХЛ объявило, что Рене Фазель возглавил судейскую комиссию лиги.
- 18 июня 2023
-
19:00
-
18:35
-
18:15
-
17:55
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
10:20
-
10:09
-
09:50
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
00:00
- 17 июня 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:06
-
22:43
-
22:27
-
21:56
-
21:35
-
21:17