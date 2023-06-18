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Фазель: меня всегда впечатлял уровень судей в КХЛ, при этом они немного зарабатывают

Фазель: меня всегда впечатлял уровень судей в КХЛ, при этом они немного зарабатывают
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Бывший глава Международной Федерации хоккея Рене Фазель положительно отозвался о работе судей в КХЛ и отметил их невысокие по сравнению с игроками заработки.

«Меня всегда впечатлял уровень судей в КХЛ. Они физически сильные, с отличным катанием. Я бы сказал, что они одни из лучших в Европе. Финны работают неплохо, швейцарцы — в топовых странах судьи работают достаточно хорошо.

Они должны быть профессионалами, особенно здесь, ведь у них 62-64 игры за сезон, может быть, даже больше, в самой большой стране. Можно только представить, каково это — прилететь во Владивосток, отработать игру и тут же полететь дальше.

Я с большим уважением отношусь к вашим судьям — и к главным, и к линейным. Они много путешествуют, не так уж много зарабатывают, по сравнению с игроками разница большая. Ваши парни делают отличную работу. Лига здорово работает над тем, чтобы судьи тренировались и развивались», — сказал Фазель в эфире официального YouTube-канала КХЛ.

Напомним, в середине мая руководство КХЛ объявило, что Рене Фазель возглавил судейскую комиссию лиги.

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