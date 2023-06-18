Инсайдер НХЛ Фридман: Барбашёв является номером один на рынке свободных агентов

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высоко оценил мастерство нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва и заявил, что считает его лучшим свободным агентом на рынке. 1 июля россиянин может выйти на рынок свободных агентов и будет претендовать на зарплату в $ 5,5 – $ 5,75 млн в год.
Фридман сравнил возможный контракт Барбашёва с соглашением Валерия Ничушкина, который прошлым летом подписал восьмилетний контракт с «Колорадо» на $ 6,125 млн в год.
«Я не знаю, получит ли Барбашёв такую высокую зарплату, но действительно считаю, что сейчас он мог бы получить контракт на восемь лет – три недели назад я не думал, что такое произойдёт. Сейчас мы находимся в положении, когда этот парень является номером один на рынке, и предложения будут поступать нескончаемым потоком», – цитирует Фридмана Sportsnet.
- 18 июня 2023
-
19:00
-
18:35
-
18:15
-
17:55
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
10:20
-
10:09
-
09:50
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
00:00
- 17 июня 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:06
-
22:43
-
22:27
-
21:56
-
21:35
-
21:17