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Инсайдер НХЛ Фридман: Барбашёв является номером один на рынке свободных агентов

Инсайдер НХЛ Фридман: Барбашёв является номером один на рынке свободных агентов
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высоко оценил мастерство нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва и заявил, что считает его лучшим свободным агентом на рынке. 1 июля россиянин может выйти на рынок свободных агентов и будет претендовать на зарплату в $ 5,5 – $ 5,75 млн в год.

Фридман сравнил возможный контракт Барбашёва с соглашением Валерия Ничушкина, который прошлым летом подписал восьмилетний контракт с «Колорадо» на $ 6,125 млн в год.

«Я не знаю, получит ли Барбашёв такую высокую зарплату, но действительно считаю, что сейчас он мог бы получить контракт на восемь лет – три недели назад я не думал, что такое произойдёт. Сейчас мы находимся в положении, когда этот парень является номером один на рынке, и предложения будут поступать нескончаемым потоком», – цитирует Фридмана Sportsnet.

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