Клуб НХЛ на интервью перед драфтом спросил игрока о том, как он представляет свои похороны

18-летний нападающий Мэттью Вуд рассказал о том, какой самый странный вопрос от клуба НХЛ он получал на интервью перед драфтом. Напомним, драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз».

«Был странный вопрос: «Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?». Я этого совсем не ожидал и вообще не был готов к ответу. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы подумать. Я был немного шокирован.

Что я ответил? Ответил: «Хотел бы, чтобы люди скучали по мне и сказали, что я был хорошим человеком и приносил в мир позитив», – цитирует Вуда TSN.

Канадский форвард высоко котируется на грядущем драфте НХЛ. Ожидается, что Вуд будет выбран в первом раунде. Прошедший сезон нападающий провёл в университете Коннектикута в студенческой лиге NCAA, набрав 34 (11+23) очка в 35 матчах.