Воронков сможет вернуться в КХЛ, если не пробьётся в состав «Коламбуса» до конца декабря
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Как сообщает The Athletic, в контракте нападающего Дмитрия Воронкова прописан пункт, который позволит ему вернуться в КХЛ до конца декабря в случае, если он не будет проходить в состав «Коламбуса». Российский нападающий ранее подписал соглашение с «Блю Джекетс» на два года.
Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиги 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.
Ранее партнёр Воронкова по «Коламбусу» форвард Кирилл Марченко заявил, что Дмитрий легко впишется в игру «Блю Джекетс».
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