«Аризона» не планирует обменивать лучшего бомбардира команды Келлера
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Как сообщает журналист Энди Стрикленд в своей соцсети, «Аризона» не планирует обменивать нападающего Клейтона Келлера.
Ранее сообщалось, что агенты 24-летнего нападающего встречались с представителями «Койотис», чтобы обсудить будущее клуба. В сезоне-2022/2023 Келлер набрал 86 (37+49) очков в 82 играх, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Койотис».
Всего в НХЛ на счету Келлера 442 матча, в которых нападающий набрал 342 очка — забросил 133 шайбы и отдал 209 результативных передач. «Аризона» не вышла в плей-офф в 10 из последних 11 сезонов. Контракт Келлера с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.
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