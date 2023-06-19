В МХЛ рассказали, планируют ли отмену буллитных серий в матчах плей-офф Кубка Харламова

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов сообщил, что пока МХЛ не планирует отменять буллитные серии в плей-офф. Сейчас лишь в решающих матчах серий плей-офф Кубка Харламова играются овертаймы до первой заброшенной шайбы.
«Думаю, что буллиты – неотъемлемая часть хоккея и штрафные броски очень любят болельщики, ждут их. У нас есть решающие матчи серии, которые играются в 20-минутных овертаймах до первой заброшенной шайбы, и серии бросков нет.
Пока мы не думаем о том, чтобы отменять серии бросков во всех встречах плей-офф. Если кто-то проигрывает каждый матч в серии бросков, наверное, надо их отработать – и тогда придут победы», – цитирует Гуськова пресс-служба МХЛ.
Действующим обладателем Кубка Харламова является нижегородская «Чайка».
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