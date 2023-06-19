«Вашингтон» сделал квалификационное предложение словацкому защитнику Мартину Фехервари.

«Думаю, я останусь в «Вашингтоне». Я уже получил квалификационное предложение, и мы начали обсуждать новый контракт. Посмотрим, как пройдут переговоры», – цитирует Фехервари Nový Čas.

23-летний словацкий защитник провёл 67 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона НХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков — забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-11».

Всего за три сезона в составе столичной команды Фехервари провёл 152 матча, в которых набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+2».