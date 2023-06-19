«Вашингтон» сделал квалификационное предложение словацкому защитнику Мартину Фехервари
Поделиться
«Вашингтон» сделал квалификационное предложение словацкому защитнику Мартину Фехервари.
«Думаю, я останусь в «Вашингтоне». Я уже получил квалификационное предложение, и мы начали обсуждать новый контракт. Посмотрим, как пройдут переговоры», – цитирует Фехервари Nový Čas.
23-летний словацкий защитник провёл 67 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона НХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков — забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-11».
Всего за три сезона в составе столичной команды Фехервари провёл 152 матча, в которых набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+2».
Комментарии
- 19 июня 2023
-
10:10
-
09:45
-
09:25
-
09:05
-
08:45
-
08:20
- 18 июня 2023
-
23:45
-
23:15
-
22:50
-
22:20
-
21:55
-
21:20
-
20:50
-
20:20
-
20:05
-
19:46
-
19:25
-
19:00
-
18:35
-
18:15
-
17:55
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
Партнерский контент