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Пашков о превосходстве «Ак Барса» над «Салаватом»: о каком «зелёном дерби» можно говорить?

Пашков о превосходстве «Ак Барса» над «Салаватом»: о каком «зелёном дерби» можно говорить?
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Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков считает «Ак Барс» фаворитом Восточной конференции в следующем сезоне КХЛ, а также заявил, что казанский клуб теперь имеет явное превосходство над принципиальным соперником «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» теперь фаворит Востока? Да, без сомнений. И дело не только в тренере, но и в селекции. Яшкин — сильное по меркам КХЛ приобретение, он может вписаться именно в модель силовой казанской атаки. При этом все соперники Казани летом скорее просели. Прежде всего самый принципиальный, «Салават Юлаев». Ставка Уфы в основном на молодёжь вызывает у меня сомнения, всё-таки КХЛ — профессиональная лига, в ней задором мало что возьмёшь, нужны мастерство и качество состава.

Вчера почитал прессу, оказалось, что Уфа выбрала только две трети от потолка зарплат. Ну о каком «зелёном дерби», которые мы так любим, теперь можно говорить, если у «Салавата» самый высокооплачиваемый игрок команды защитник Науменков? По пятибалльной системе оценю его на «троечку». И он не совсем формат «Салавата», где всегда ценили тонких игроков, созидателей. Спрашивается, как ему закрыть Яшкина, Радулова, Шипачёва?

Давайте откровенно, в прежние годы Уфа выплывала на пятёрке лучших легионеров КХЛ, Умарку, Хартикайнену, Метсоле и их соотечественникам не нужен был и тренер. Сейчас на их лидерском месте — молодые игроки. Да, они выстрелили в прошлом сезоне, стали вторыми на Востоке. Но синдром второго сезона не выдуман, особенно для российской молодёжи, которая часто довольствуется достигнутым на старте, на эмоциях. Посмотрим, может, тренерский штаб Уфы что-то придумает, но пока прогноз неутешительный», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, недавно «Ак Барс» объявил о продлении контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Под руководством специалиста в прошедшем сезоне КХЛ казанский клуб добрался до финала Кубка Гагарина, где уступил в семи матчах ЦСКА.

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