Терещенко: отношение хоккеистов к национальной команде изменилось с приходом Быкова

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко рассказал, что изменилось в национальной сборной с приходом главного тренера Вячеслава Быкова.
«Безусловно, отношение к национальной команде изменилось с приходом на пост главного тренера Вячеслава Быкова. В чём конкретно? Во всём. С приходом Вячеслава Аркадьевича началось профессиональное отношение к команде. У хоккеистов появилось какое-то спокойствие, все бытовые проблемы отошли на второй план — всё было четко организовано на сборах, никогда не возникало проблем с переездами, перелетами, питанием… Кажется, что это мелочи, но как раз они и определяют успех на больших турнирах.
Исчезло деление на кэхаэловцев и энахаэловцев? Если оно раньше всё-таки существовало, то Быков точно его искоренил. И потом с большинством игроков, которые в тот момент выступали за океаном, мы в своё время вместе начинали. Просто у каждого сложилась своя история, свой путь. Кто-то поехал за океан, кого-то звали, но отказался. Однако никакой иерархии между нами не возникало. На командный ужин или куда-то на отдых шли все вместе, и ответственность была общая за результат. Не возникало такого, мол, я — звезда и буду делать, что хочу», — цитирует Терещенко «Спорт уик-энд».
Под руководством Быкова сборная России дважды становилась чемпионом мира и по разу добивалась серебряных и бронзовых наград. На Олимпийских играх 2010 года российская сборная уступила Канаде в четвертьфинале.
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