«Амур» представил тренерский штаб команды на сезон-2023/2024. Главным тренером хабаровского клуба назначен Андрей Мартемьянов. Его помощниками будут старший тренер Евгений Шалдыбин, тренер нападающих Игорь Ефимов, тренер вратарей Алексей Жигарев и видеоаналитик Михаил Ждахин.

Шалдыбин дебютировал в КХЛ в 2016 году с хабаровским «Амуром», в котором провёл два сезона. С 2018 года работал в тренерском штабе «Автомобилиста» г. Екатеринбург. В 2021 году перешёл в новосибирскую «Сибирь» вместе с Андреем Мартемьяновым, где проработал до конца прошлого сезона в должности помощника главного тренера.

Ефимов с 2012 года помогал главным тренерам команд «Локо» (Ярославль, МХЛ), «Локомотив» (Ярославль, КХЛ), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург, ВХЛ), СКА (Санкт-Петербург, КХЛ), ХК «Сочи» (Сочи, КХЛ). Главный тренер сборной России U18 (с 2022-го). С момента образования Олимпийской сборной был помощником главного тренера Олега Браташа.

Ждахин в 2021 году перешёл в «Сибирь», где проработал в должности тренера-видеоаналитика до конца прошлого сезона.

На должности тренера вратарей остался Алексей Жигарев, работавший в «Амуре» в сезоне-2022/2023.