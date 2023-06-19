Кожевников: руководство клубов КХЛ прислушивается к агентам, которые везде суют свой нос

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, почему некоторых отечественных тренеров не зовут на работу в клубы КХЛ, и заявил о неуважительном отношении к этим специалистам.

«Почему опытных тренеров Сергея Светлова, Владимира Юрзинова (младшего) и Илью Воробьёва не приглашают в клубы КХЛ? Потому что руководство не смотрит на них. Совет директоров сначала смотрит на свою выгоду или прислушиваются к агентам. Они везде суют свой нос. Смотришь, а у него в обороте полкоманды. Так и с тренерами, кого выгоднее, того и берут. Кто-то на западных смотрит. Хотя у нас полно опытных специалистов. Жаль отношение неуважительное. Помните, как тренера «Авангарда» уволили за неделю до начала сезона? И таких странных историй хватает, когда специалиста убирают без причины», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Сергей Светлов возглавил «Сочи» по ходу сезона-2022/2023, но не смог отработать чемпионат до конца и был уволен. Руководство «Металлурга» после вылета команды из плей-офф расторгло контракт с Воробьёвым. Последним местом работы Владимира Юрзинова-младшего был «Трактор», который он возглавлял в сезоне-2019/2020.