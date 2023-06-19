«Лада» заключила контракт с экс-нападающим «Сочи» Артёмом Иванюженковым

Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонний контракт с нападающим Артёмом Иванюженковым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один сезон.
Иванюженков является воспитанником подмосковного «Витязя» и на протяжении нескольких лет форвард играл в системе родного клуба, успев при этом на три года съездить в Северную Америку – в 2019 году он стал обладателем Кубка Кларка в составе команды «Су-Фолс Стампеде», выступающей в USHL (главная юниорская лига США).
В сезоне-2022/2023 нападающий выступал за «Сочи», где за 36 матчей в КХЛ отметился тремя голевыми передачами. Всего в КХЛ на счету 25-летнего нападающего 105 матчей, в которых форвард забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.
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