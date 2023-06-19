«Автомобилист» продлил контракт с защитником Ярославом Трофимовым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Сообщается, что соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В системе «Автомобилиста» Трофимов выступает начиная с сезона-2020/2021. За это время защитник провёл 79 матчей в МХЛ за «Авто», в которых набрал 22 (5+17) очка. Также в активе Ярослава два матча в КХЛ за «Автомобилист» и 24 встречи в ВХЛ за «Горняк-УГМК».

Напомним, ранее екатеринбургский клуб заключил контракт с экс-защитником «Локомотива» Максимом Осиповым. Соглашение с игроком обороны заключено сроком на два сезона.