Защитник «Ак Барса» рассказал, чего не хватило команде для победы в седьмом матче с ЦСКА

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников заявил, что все его одноклубники были сильно разочарованы поражением в финале Кубка Гагарина с ЦСКА и рассказал, чего не хватило казанской команды для победы в решающем седьмом матче серии (2:3).
«Это был мой первый плей-офф и первый финал, и я доволен, что получилось сыграть на такой стадии. Но разочарование всё равно осталось? Конечно. С каждым матчем и раундом в плей-офф хочется всё больше и больше. И когда команде не хватает только одной победы до Кубка, остаётся разочарование. После седьмого матча финала долго не могли прийти в себя. Обидно проигрывать в одну шайбу в такой упорной борьбе.
После того, как удалось сравнять счёт в серии, были чувства, что выиграем и финал? Да, с этими чувствами выходили на седьмой матч. Мы играли дома и должны были при своих болельщиках завоевать Кубок. Но сложилось так, как сложилось. Чего не хватило в седьмом матче? Скорее всего, эмоций. Потому что очень много отдали их, когда отыгрывались в серии с 1-3. Силы ещё были, а эмоций немного не хватило», — цитирует Лучевникова «РБ Спорт».
По пути к финалу «Ак Барс» последовательно обыграл «Нефтехимик» в шести матчах, «Адмирал» в шести матчах и «Авангард» со счётом 4-1 в серии.
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