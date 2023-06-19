Защитник «Ак Барса»: не знаю, откуда Радулов берёт энергию, он бежит как в 18 лет

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников заявил, что эмоциональность капитана казанского клуба Александра Радулова заводит партнёров по команде.
«Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды. Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдёт и объяснит спокойно ещё раз. В общении адекватный человек.
Его эмоциональность заряжает партнёров? Конечно. Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум. Его работоспособности любой позавидует. Ему не дашь 36 лет. Он бежит так, как другие в 18 лет. На тренировках всегда выкладывается полностью. Столько у него сил и энергии. Даже не знаю, откуда он их берёт», — цитирует Лучевникова «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне КХЛ Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате и в плей-офф.
- 19 июня 2023
-
16:13
-
15:50
-
15:40
-
15:16
-
14:50
-
14:30
-
14:05
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:10
-
11:55
-
11:25
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:25
-
09:05
-
08:45
-
08:20
- 18 июня 2023
-
23:45
-
23:15
-
22:50
-
22:20
-
21:55
-
21:20
-
20:50
-
20:20
-
20:05
-
19:46
-
19:25
-
19:00
-
18:35