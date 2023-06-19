Защитник «Ак Барса»: не знаю, откуда Радулов берёт энергию, он бежит как в 18 лет

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников заявил, что эмоциональность капитана казанского клуба Александра Радулова заводит партнёров по команде.

«Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды. Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдёт и объяснит спокойно ещё раз. В общении адекватный человек.

Его эмоциональность заряжает партнёров? Конечно. Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум. Его работоспособности любой позавидует. Ему не дашь 36 лет. Он бежит так, как другие в 18 лет. На тренировках всегда выкладывается полностью. Столько у него сил и энергии. Даже не знаю, откуда он их берёт», — цитирует Лучевникова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне КХЛ Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате и в плей-офф.