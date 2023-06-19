Крикунов: Овечкин вряд ли станет тренером, может быть, он окажется в Госдуме

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что после окончания игровой карьеры капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вряд ли станет тренером, а скорее займёт место депутата Государственной Думы.

«Сложно сказать, станет ли Овечкин тренером после окончания карьеры игрока. Всё будет зависеть от его желания, если оно появится. Но, думаю, он вряд ли будет тренером, а пойдёт в другую стезю. Мне кажется, он к окончанию карьеры настолько наиграется, что ему будет не до хоккея, будет работать в другой сфере. Но он как-то всё равно будет связан с хоккеем. Может быть, он окажется в Госдуме», — цитирует Крикунова Legalbet.

Ранее депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов выразил мнение, что у Овечкина есть потенциал стать большим политиком.

Недавно официальный сайт НХЛ разместил Овечкина на 21-е место в списке самых лучших драфтов в истории лиги. Россиянин с 822 голами занимает второе место в списке снайперов лиги за всю её историю, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.