Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Овечкин вряд ли станет тренером, может быть, он окажется в Госдуме

Крикунов: Овечкин вряд ли станет тренером, может быть, он окажется в Госдуме
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что после окончания игровой карьеры капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вряд ли станет тренером, а скорее займёт место депутата Государственной Думы.

«Сложно сказать, станет ли Овечкин тренером после окончания карьеры игрока. Всё будет зависеть от его желания, если оно появится. Но, думаю, он вряд ли будет тренером, а пойдёт в другую стезю. Мне кажется, он к окончанию карьеры настолько наиграется, что ему будет не до хоккея, будет работать в другой сфере. Но он как-то всё равно будет связан с хоккеем. Может быть, он окажется в Госдуме», — цитирует Крикунова Legalbet.

Ранее депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов выразил мнение, что у Овечкина есть потенциал стать большим политиком.

Недавно официальный сайт НХЛ разместил Овечкина на 21-е место в списке самых лучших драфтов в истории лиги. Россиянин с 822 голами занимает второе место в списке снайперов лиги за всю её историю, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Материалы по теме
Фетисов: Овечкин может стать большим политиком, у него есть потенциал
Овечкин занял лишь 21-е место в списке лучших драфтов в истории НХЛ по версии сайта лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023